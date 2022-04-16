Нутрициолог Ковальская назвала пять главных правил питания для тех, кому за 40

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Нутрициолог, диетолог Наталья Ковальская назвала пять ключевых пунктов для составления ежедневного рациона в возрасте свыше 40 лет для того, чтобы долго сохранять здоровье.

Она подчеркнула, что питание должно быть сбалансированным, а также разнообразным. По словам специалиста, такой подход позволит как повысить пищевую ценность еды, так и сократить объемы порций.

— Сбалансированным не только по белкам, жирам и углеводам, согласно вашим индивидуальным нормам, но и насколько это возможно, по витаминам, микроэлементам, незаменимым жирным кислотам и аминокислотам, — пояснила нутрициолог.

Она отметила, что в этом случае будет здоровее микрофлора кишечника. Источниками ее питания специалист назвала бобовые, зелень, овощи, фрукты, орехи, ягоды, квашеную капусту, свеклу, мисо, кимчи и кефир.

Также следует ввести в рацион противовоспалительные продукты. Диетолог посоветовала людям старше 40 лет сократить потребление продуктов, которые вызывают воспалительные процессы. Таковыми являются любая жареная пища, мясные полуфабрикаты, белый хлеб, выпечка из рафинированной муки, маргарин и чипсы. Их нужно заменить на продукты, которые уменьшат уровень воспалительных процессов в организме. К ним относятся имбирь, куркума, перец, жирная рыба, льняное масло, семена льна, чиа, оливковое масло, масло авокадо.

По словам Ковальской, нужно снизить риск повреждения ДНК и накопления мутаций. В этом помогут продукты, содержащие органический селен и полифенолы. Бразильский орех, кешью, рыба, курица, индейка, бурый рис, бобовые, шпинат, овсянка, грибы дадут организму нужное количество селена. А бобовые, семена, ягоды, помидоры, какао, темный шоколад, кофе, чай насытят полифенолами (антиоксидантами).

Кроме того, необходимо следить за гликемическим индексом. Нутрициолог подчеркнула, что питание людей старше 40 лет должно быть низкогликемическим. Основной продукт, имеющий высокий гликемический индекс, — сахар.

— Все давно знают, что сахар вреден, но мало кто догадывается, что он ускоряет старение мозга, является топливом для злокачественных клеток. Сахар повреждает белок соединительной ткани и тем самым старит кожу, сосуды, легкие, печень, почки, вызывает катаракту. Потому потребление сахаров вносим в черный список, — заключила специалист, передает РИА Новости.

Врач Елена Соломатина рассказала о риске переедания во время просмотра телевизора. По ее словам, мозг устроен так, что прекрасно распознает все аспекты процесса поедания пищи: вкус, запах и вид еды. Благодаря этому происходит процесс расщепления продуктов. Если человек отвлекается на что-то, этот процесс нарушается.