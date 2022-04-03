Диетолог Соломатина рассказала о вреде употребления пищи перед телевизором

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Врач Елена Соломатина рассказала о риске переедания во время просмотра телевизора. Об этом в воскресенье, 3 апреля, она поделилась с радио «Говорит Москва».

— Когда мы как-то отвлекаемся, то мозгу приходится выполнять и другую работу, он обрабатывает информацию, выстраивает картинки, в мозге происходит сложная работа по «перевариванию информации» и раскладыванию ее по полочкам, — заявила диетолог.

По ее словам, мозг устроен так, что прекрасно распознает все аспекты процесса поедания пищи: вкус, запах и вид еды. Благодаря этому происходит процесс расщепления продуктов. Если человек отвлекается на что-то, этот процесс нарушается.

Эксперт отметила, что отвлекающий фактор не дает насладиться едой в полной мере. Поэтому организм перестает замечать количество уже съеденных продуктов. Это может привести к перееданию.

По словам Соломатиной, во время просмотра телевизора человек ест машинально и не чувствует вкуса еды. Он может съесть значительно больше, чем если бы был сосредоточен на трапезе.

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