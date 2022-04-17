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Бывший посол Франции в США рассказал о «двойных стандартах» Вашингтона

Егор Провоторов

В мире
Бывший посол Франции в США рассказал о «двойных стандартах» Вашингтона
Фото: Unsplash

Экс-посол Франции в Соединенных Штатах и бывший постоянный представитель страны в ООН Жерар Аро назвал скандальным вторжение американских войск в Ирак в 2003 году. Об этом он заявил в интервью газете Global Times.

По словам дипломата, осуждая действия России, западные державы почему-то не учитывают, что Китай, ЮАР и Индия не голосовали против Москвы на заседаниях Генассамблеи ООН.

— Я вполне уверен, что боевые действия на Украине не более скандальны, чем вторжение в Ирак в 2003 году, — заявил Аро.

Он напомнил, что Париж выступал против атаки США на Ирак, однако заметил, что это является отличным примером проявления двойных стандартов, пишет РИА Новости.

Будучи постпредом при Всемирной организации, француз сталкивался с чувством обиды на западные демократии у представителей государств третьего мира из-за их колониального прошлого.

Он сравнил политику Китая и США за последние 30 лет и напомнил, что Пекин не вторгался в другие государства за это время, тогда как у Вашингтона список интервенций состоит из множества стран.

В четверг, 14 апреля, китаевед Николай Вавилов выразил мнение, что Азия станет новым миром, партнером которого будет Россия.

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