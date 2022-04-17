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Посыпаться на неочевидном: названы уловки экзаменаторов, с которыми сталкиваются будущие водители

Игорь Синельников

Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Посыпаться на неочевидном: названы уловки экзаменаторов, с которыми сталкиваются будущие водители
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Экзаменаторы ГИБДД могут «заваливать» будущих водителей на самых неочевидных вещах, из-за чего значительное число людей не могут сдать вождение с первого раза. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

— Требования достаточно сложны и противоречивы. Зачастую «сыплются» на экзаменах на каких-то специфических моментах. Например, какое-то время назад у сотрудников ГИБДД была «фишка», что руль на месте нельзя крутить. К реальной жизни это не имеет никакого отношения. Я не могу точно сказать, в чем дело: может быть, на экзаменационных машинах сильнее рулевое управление изнашивалось, — отметил эксперт.

По его словам, другой распространенной уловкой на экзамене бывает требование повернуть или остановиться там, где это запрещено. Помимо этого, человека могут «завалить» на неочевидных пунктах ПДД. Так, водителю нельзя останавливаться там, где до сплошной линии разметки три метра и меньше.

Эксперт также советует будущим водителям взять дополнительные уроки с частным инструктором перед сдачей экзамена в ГИБДД.

Стало известно, что российские водители в 2021-м в сравнении с предыдущим годом реже сдавали экзамен на получение водительского удостоверения с первого раза.

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