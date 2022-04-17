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ВС России сбили украинский самолет с крупной партией западного оружия

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВС России сбили украинский самолет с крупной партией западного оружия
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Возле Одессы российские системы ПВО сбили принадлежащий Украине самолет, на борту которого находилась крупная партия военной техники. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

— Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами, — цитирует представителя Минобороны РИА Новости.

Он добавил, что Вооруженные силы России также сбили два украинских беспилотника, которые летали над населенными пунктами Веселая и Лозовая.

Накануне глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к лидерам государств, входящих в Европейский союз, с призывом максимально ускорить сроки поставок оружия на Украину. Европейский чиновник заметила, что не видит различий между легкими и тяжелыми вооружениями, поскольку Киев должен как можно скорее получить то, что ему нужно для обороны и то, с чем он может справиться.

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