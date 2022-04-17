Юрист рассказал, какие выплаты положены безработным

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Потерявшие работу россияне могут рассчитывать на пособие по безработице, а в некоторых случаях и материальную помощь от государства. Об этом рассказал заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа», преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов.

Так, пособие можно получить после обращения в центр занятости населения по месту жительства, куда нужно предоставить необходимые документы. На его сумму влияет размер заработной платы на последнем месте работы при соблюдении ряда условий. При этом пособие по безработице не может превышать максимальный размер, установленный с поправкой на районный коэффициент.

Юрист уточнил, что первые три месяца безработный будет получать 75 процентов среднего заработка, а в последующие три месяца — 60 процентов. Пособие выплачивают не дольше шести месяцев в течение года, а для ряда категорий граждан — трех месяцев. При отсутствии заработка размер выплаты будет минимальным, добавил Данилов.

Он отметил, что после завершения этого срока выплата материальной помощи может быть продолжена только по решению центра занятости, передает агентство «Прайм».

Рост трудоспособного населения в России стал рекордным с 1990-х. Однако дефицита рабочих мест в стране ожидать не стоит, а в случае окончательного ухода иностранных компаний их работникам помогут заново трудоустроиться. Такое мнение высказали эксперты в беседе с «Вечерней Москвой».