Остановку «Улица Марии Ульяновой» временно перенесли

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Россия, Москва, улица Марии Ульяновой Карта всех событий

Автобусную остановку «Улица Марии Ульяновой» при следовании в центр временно перенесли на 60 метров назад из-за строительных работ. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

— В связи со строительными работами на Ленинском проспекте на 60 метров назад временно перенесена остановка «Улица Марии Ульяновой» для автобусов 1, 111, 153, e10, e12, м1 и н11, а также для электробуса м16 при следовании в центр, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Накануне стало известно, что остановки городского транспорта временно поменяют местоположение в период массового посещения кладбищ. Так, 17 и 24 апреля, а также 1 мая поменяются остановки автобусов возле станции метро «Домодедовская». В эти же дни изменится схема остановок рядом со станцией «Новокосино». Временные изменения также произойдут у автобусов, курсирующих около станций «Речной вокзал», «Тушинская» и «Выхино».

Ранее сообщалось, что автобусы № 706 и 760 сменят маршрут в дни массового посещения Николо-Архангельского кладбища. Смена маршрутов произойдет 17, 24 апреля и 1 мая.