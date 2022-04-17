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Тренер упавшего на шоу фигуриста Семененко рассказала о его диагнозе

Анастасия Колоскова

Общество
Тренер упавшего на шоу фигуриста Семененко рассказала о его диагнозе
Фото: Telegram/StarHit

У 18-летнего фигуриста Евгения Семененко, который упал во время ледового шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге, диагностировано сотрясение мозга. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщила его тренер Татьяна Мишина.

— Диагноз — сотрясение мозга. У него многочисленные гематомы на голове, но никаких серьезных внутренних повреждений нет, — цитирует представителя спортсмена ТАСС.

Накануне Семененко во время исполнения сложного прыжка упал и сильно ударился головой об лед. После этого фигурист три раза пытался подняться, однако при четвертой попытке рухнул прямо на зрителей, сидевших в первом ряду. В результате прибывшие медики унесли спортсмена на носилках. Позже коллеги Семененко рассказывали, что фигурист пребывает в сознании и чувствует себя лучше.

Видео страшного падения Семененко опубликовали в Сети.

Видео: Telegram / Starhit.ru

Евгений выступал от России на Олимпиаде-2022 в Пекине. Он не получил медалей, однако вошел в десятку лучших фигуристов. По словам тренера Алексея Мишина, спортсмен не показал лучший результат из-за проблем со спиной в результате давней травмы. Отмечается, что Семененко подает большие надежды в мужском одиночном катании.

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