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Более тысячи фермеров и предпринимателей участвуют в московских ярмарках выходного дня

Анастасия Колоскова

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Более тысячи фермеров и предпринимателей участвуют в московских ярмарках выходного дня
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные ярмарки выходного дня возобновили работу в апреле, 60 точек готовы принять покупателей с пятницы по воскресенье. Больше всего торговых площадок находится в Центральном, Юго-Западном и Восточном административных округах — по восемь в каждом.

Каждую неделю свежую продукцию привозят более тысячи фермеров и предпринимателей. При этом в воскресенье покупатели получают возможность приобрести товар с заметной скидкой.

На ярмарках горожане могут купить свежие сезонные овощи, зелень, фрукты и ягоды. Также на площадках представлена популярная мясная и молочная продукция, рыба, мед, а также свежий хлеб и кондитерские изделия.

— Основная задача ярмарок выходного дня — поддержать отечественных сельхозпроизводителей, а также обеспечить горожан качественными и доступными продуктами. В этом году благодаря импортозамещению на ярмарках значительно увеличился ассортимент сыров и колбасных изделий отечественного производства, — рассказали в пресс-службе проекта «Московские ярмарки».

Отмечается, что продавцы увеличили поставки овощей, которые входят в так называемый борщевой набор, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

13 апреля директор ГБУ «Московские ярмарки» Александр Лиханов рассказал о том, что ждет москвичей на открывшихся в столице ярмарках выходного дня.

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