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Более 50 сотрудников ЦОМП дежурят в Вербное воскресенье на станциях метро Москвы

Александр Афонин

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Более 50 сотрудников ЦОМП дежурят в Вербное воскресенье на станциях метро Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

В Вербное воскресенье более 50 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) дежурят в столичном метрополитене. Об этом сообщили в воскресенье, 17 апреля, в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Сегодня, в Вербное воскресение, больше 50 сотрудников ЦОМП дежурят на 30 станциях метро. От всех этих станций идет бесплатные маршруты до кладбищ. Среди них: «Юго-Западная», «Теплый Стан», «Речной вокзал», «Тушинская», «Пятницкое шоссе» и другие, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в обязанности сотрудников входит помощь в определении ближайшей остановки и в поиске нужного автобуса, а также ответы на интересующие пассажиров вопросы. Также, как уточняется, они будут сопровождать пассажиров.

Отмечается, что помощь будет осуществляться как по оставленным заявкам, так и по ситуации на местах. Для удобства пассажиров усилена работа касс, передает Дептранс Москвы.

12 апреля в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы сообщили, что кладбища Москвы подготовили к массовым посещениям в Вербное воскресенье.

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