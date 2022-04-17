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Пугачева продемонстрировала, как выглядит на фоне слухов о болезни

Александр Афонин

Общество
Пугачева продемонстрировала, как выглядит на фоне слухов о болезни
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певица Алла Пугачева впервые за долгое время появилась на публике, поздравив фанатов с религиозным праздником.

— С Вербным воскресеньем, — сказала артистка в обращении.

Ее супруг, юморист Максим Галкин, снял видео, где Примадонна позирует в белой рубашке и темных очках, с бокалом в руке. За столом рядом с Пугачевой сидят ее дети, передает Пятый канал.

15 апреля появилась информация, что Пугачева и Галкин уехали в Израиль по причине того, что в этой стране похоронена мать телеведущего. Также в Кесарии на берегу Средиземного моря, где остановилась пара знаменитостей с детьми, в настоящее время проживает брат известного юмориста.

Позже, автор текстов Примадонны Илья Резник сообщил, что Пугачева сейчас страдает от множества болезней. По его словам, такие артистки рождаются раз в столетия и поэтому легенду российской эстрады нужно оберегать всеми возможными способами.

Резник отметил, что здоровье уже начинает подводить Пугачеву. Поэт посчитал, что лечение в Израиле и доступ к хорошим лекарствам послужит хорошим фактором ее выздоровления.

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