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МВД задержало подозреваемого в убийстве спасателя в Одинцове

Александр Афонин

Происшествия
МВД задержало подозреваемого в убийстве спасателя в Одинцове
Фото: Telegram / Baza

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве спасатели в Одинцове. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области в воскресенье, 17 апреля.

— Сотрудниками подмосковной полиции задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления в городе Одинцове Московской области, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Mash

До этого стало известно, что в Подмосковье погиб спасатель от выстрела из ружья. Он по просьбе участкового прибыл вскрыть дверь квартиры, где забаррикадировался местный житель.

По предварительным данным, инцидент произошел в подъезде жилого дома в ЖК «Одинцово-1» на Рябиновой улице. На месте происшествия находились сотрудники полиции и психиатр, который должен был оказать помощь владельцу квартиры, но беспокойство мужчины нарастало в процессе вскрытия замка спасателем.

В итоге хозяин квартиры выстрелил сквозь дверь из ружья и пуля попала в сердце 38-летнему Станиславу Ч. От полученных ранений он скончался до прибытия скорой помощи.

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