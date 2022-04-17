Священник объяснил, почему верба стала символом православного праздника

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Священник и настоятель храма Всемилостивого Спаса Григорий Геронимус рассказал, почему день входа Христа в Иерусалим со временем стал называться Вербным воскресеньем.

— В наших широтах пальмовые ветви не очень растут и принято выходить с вербовыми ветвями, которые как раз распускаются к этому времени. И поэтому у нас праздник и стал так называться — Вербное воскресенье, — сказал святой отец.

В этот день православные люди вспоминают, как Иисус в окружении учеников входил в Иерусалим. В тот момент его встречали с пальмовыми ветвями в руках.

Именно по этой причине христиане в дань традиции стараются брать с собой ветви. При этом климат средней полосы не позволяет этого сделать, потому церковью было принято решение заменить ветви пальмы на вербовые.

Священник добавил, что веточка вербы олицетворяет символ встречи с Христом. Это символ того, что мы узнаем силу спасителя, того, кто пришел спасти людей от всех грехов, передает слова Геронимуса Пятый канал.

В Вербное воскресенье более 50 сотрудников ЦОМП дежурят в столичном метрополитене. Они помогают гражданам добраться до нужного пункта назначения.