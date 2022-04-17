СК раскрыл новые детали убийства спасателя в Одинцове
Следователи продолжают работать на месте инцидента в Одинцове, где пенсионер застрелил спасателя. Об этом «ВМ» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в воскресенье, 17 апреля.
— В ходе осмотра следователем изъяты два самодельных стреляющих устройства, фрагмент двери с пулевым отверстием, смывы крови, охотничьи патроны в количестве 21 штуки и другие предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела, — сказала представитель ведомства.
По предварительным данным, 80-летний житель квартиры помешал работе промышленного альпиниста, зажав трос на уровне своей квартиры. Для помощи альпинисту прибыл спасатель «Мособлспаса».
Затем он позвонил в дверь, чтобы зайти внутрь. Пенсионер отказался это делать и произвел выстрел из самодельного стреляющего устройства.
В результате злоумышленник смертельно ранил спасателя. После этого подозреваемый выстрелил себе в ногу и был доставлен в больницу.
СК планирует назначить проведение судебно-медицинской, генетической, баллистической и психолого-психиатрической экспертиз. В настоящее время пенсионера допрашивает следователь, заключила Врадий.
Инцидент произошел на Рябиновой улице в подъезде одного из домов в ЖК «Одинцово-1». СК по факту инцидента возбудил уголовное дело по статье УК «Убийство».