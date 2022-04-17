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СК раскрыл новые детали убийства спасателя в Одинцове

Александр Афонин

Происшествия
СК раскрыл новые детали убийства спасателя в Одинцове
Фото: СК РФ

Следователи продолжают работать на месте инцидента в Одинцове, где пенсионер застрелил спасателя. Об этом «ВМ» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в воскресенье, 17 апреля.

— В ходе осмотра следователем изъяты два самодельных стреляющих устройства, фрагмент двери с пулевым отверстием, смывы крови, охотничьи патроны в количестве 21 штуки и другие предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела, — сказала представитель ведомства.

По предварительным данным, 80-летний житель квартиры помешал работе промышленного альпиниста, зажав трос на уровне своей квартиры. Для помощи альпинисту прибыл спасатель «Мособлспаса».

Затем он позвонил в дверь, чтобы зайти внутрь. Пенсионер отказался это делать и произвел выстрел из самодельного стреляющего устройства.

В результате злоумышленник смертельно ранил спасателя. После этого подозреваемый выстрелил себе в ногу и был доставлен в больницу.

СК планирует назначить проведение судебно-медицинской, генетической, баллистической и психолого-психиатрической экспертиз. В настоящее время пенсионера допрашивает следователь, заключила Врадий.

Инцидент произошел на Рябиновой улице в подъезде одного из домов в ЖК «Одинцово-1». СК по факту инцидента возбудил уголовное дело по статье УК «Убийство».

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