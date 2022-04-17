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Росреестр поставил на кадастровый учет торговую галерею в ТПУ «Ходынское поле»

Александр Афонин

Город
Росреестр поставил на кадастровый учет торговую галерею в ТПУ «Ходынское поле»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Ходынский бульвар, 8 Карта всех событий

Торговая галерея, входящая в состав ТПУ «Ходынское поле», поставлена на кадастровый учет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра в воскресенье, 17 апреля.

— Управлением Росреестра по Москве совместно со столичной Кадастровой палатой поставлена на кадастровый учет зона попутного обслуживания пассажиров ТПУ «Ходынское поле» на базе станции метро «ЦСКА», — говорится в сообщении.

Заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Сергей Исмунц добавил, что проект БКЛ метро позволит уменьшить нагрузку на весь общественный транспорт. По его словам, создание продуманной системы развязок и переходов сделает использование метро более удобным для горожан, передает агентство городских новостей «Москва».

Директор Кадастровой палаты по Москве Елена Спиридонова отметила, что новый комплекс позволит пассажирам зайти в торговый центр без смены маршрута. Галерея находится по адресу Ходынский бульвар, сооружение 8а.

Ее площадь составляет 4,9 тысячи квадратных метров. В здании три этажа, два из которых находятся под землей.

14 апреля на кадастровый учет был поставлен первый акушерский стационар в Новой Москве. Родильный дом входит в состав крупнейшего медицинского кластера.

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