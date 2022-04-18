Вильфанд: Улучшение погоды в Москве начнется с 19 апреля

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Улучшение погоды в столичном регионе начнется со вторника, 19 апреля. Жителей Москвы в этот день ожидает потепление до 13-16 градусов, преимущественно без осадков, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Со вторника в Москву придет погода, которая будет очень позитивно восприниматься. Особенная радость - всю рабочую неделю [будет] преимущественно без осадков, — заметил специалист.

По его словам, понедельник, 18 апреля, будет «переходным днем». Со среды температура воздуха в столице будет держаться на уровне 15 градусов и выше. Вильфанд в интервью ТАСС подчеркнул, что со следующей недели температурный режим вернется в нормальное климатическое состояние для этого времени года. Также он пообещал несколько солнечных дней в Москве в скором времени.

При этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в минувшее воскресенье, 17 апреля, спрогнозировал отсутствие серьезных климатических изменений в столичном регионе до конца текущего месяца. По его словам, температура в апреле будет в среднем на 1,5 градуса ниже нормы.