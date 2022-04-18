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Экономист Бадалов рассказал, почему финансовый кризис в США не коснется России

Егор Провоторов

В мире
Экономист Бадалов рассказал, почему финансовый кризис в США не коснется России
Фото: depositphotos

При наличии серьезных проблем в американской экономике, сравнимых с финансовым кризисом 2008 года, влияние на Россию будет минимальным, уверен доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

На американском рынке государственных облигаций замечена инверсия кривой доходности, что может свидетельствовать о скорой рецессии в экономике США. Однако возможные сложности Вашингтона не скажутся на России, поскольку сейчас Штаты и Россия почти не находятся в экономических отношениях, подчеркнул экономист.

— Связь между странами опосредованная — через импорт и экспорт товаров, причем не прямой между странами, а через мировые рынки, — добавил эксперт.

Подобная ситуация сложилась в первую очередь в результате санкционной войны, которую Вашингтон пытается вести против Москвы, резюмировал Бадалов в интервью агентству «Прайм».

В пятницу, 15 апреля, журналисты американского издания Business Insider выразили мнение, что усиление экономических санкций в отношении России затронет всех, кто поддерживает политику ограничений.

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