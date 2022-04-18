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Экс-президент Чехии заявил, что любовь к Украине является ширмой для ненависти к РФ

Егор Провоторов

В мире
Экс-президент Чехии заявил, что любовь к Украине является ширмой для ненависти к РФ
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Экс-президент Чешской Республики Вацлав Клаус в статье для одного из местных порталов предположил, что за текущим положительным отношением европейцев к Украине может скрываться «ненависть к России».

Бывший глава государства подчеркнул, что в прошлом жители Украины не пользовались симпатией в европейском обществе. Клаус заявил, что ему «всегда было очень стыдно» за отношение к украинским мигрантам в Чехии.

Политик также осудил примеры открытой русофобии в Европе на фоне специальной операции РФ на Украине и выразил мнение, что это может быть проявлением политики двойных стандартов, пишет РИА Новости.

— Не служит ли эта любовь лишь ширмой, скрывающей «ненависть к России», как в своем письме мне написала одна дама, с которой я не знаком лично? Ненависть к кому-то — плохой и слабый мотив для любви к кому-то другому, — уверен бывший президент Чехии.

По мнению чешского политика, на первый план в вопросе разрешения ситуации на Украине должны выйти холодный прагматизм и разум, а принцип «любовь и ненависть» не поможет урегулировать конфликт.

Накануне президент Сербии Александр Вучич рассказал, что отказ балканского государства от участия в санкционной кампании Запада против России объясняется отличными взаимоотношениями между Белградом и Москвой.

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