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Житель Мариуполя: Националистов из «Азова» никогда здесь не уважали

Егор Провоторов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Житель Мариуполя: Националистов из «Азова» никогда здесь не уважали
Фото: Zuma/TASS

Националисты из полка «Азов», в отношении бойцов которого в России возбуждено несколько уголовных дел, не пользовались уважением среди населения Мариуполя, поскольку хотели перестроить Украину под себя, рассказал в понедельник, 18 апреля, один из жителей города.

В интервью РИА Новости мужчина по имени Михаил заметил, что националистов в этом городе никто не любил.

— Их не уважали. Они, во-первых, наглючие, хотели построить Украину под себя. Как Запад, как Бандера. Они — националисты. Не то слово. Нацисты, — подчеркнул собеседник издания.

По словам мужчины, на последних выборах он отдал свой голос за представителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», одним из лидеров которой является Виктор Медведчук, недавно задержанный правоохранителями на Украине.

В воскресенье, 17 апреля, стало известно об освобождении российскими военнослужащими заложников из мечети в Мариуполе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, украинские радикалы удерживали мусульман в турецкой мечети, расположенной в Приморском районе города.

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