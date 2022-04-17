Российские военные освободили заложников из мечети в Мариуполе

Фото: Минобороны РФ

ВС России спасли мусульман, которых удерживали украинские боевики в одной из мечетей Мариуполя. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что операцию 16 апреля провели после обращения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Заложников удерживали украинские нацисты в турецкой мечети в Приморском районе, отметил генерал.

По его словам, спецназовцам удалось деблокировать мечеть. В ходе операции были ликвидированы 29 боевиков, в числе которых находились иностранные наемники.

Представитель Минобороны добавил, что заложниками оказались граждане одной из стран СНГ. Их освободили и вывели в безопасное место, передает РИА Новости.

Ранее руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Россия предложила украинским боевикам и наемникам, которые оказались заблокированы на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сложить оружие с 6:00 по московскому времени 17 апреля.