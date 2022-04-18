Стал известен отец ребенка Натальи Фриске

Фото: vk/friskunchik_fun

Отцом ребенка сестры известной певицы Жанны Фриске Натальи оказался мужской парикмахер Александр Титов, работающий в одном из столичных салонов красоты. Мужчина присутствовал на выписке Фриске из роддома.

Известно, что отношения между Натальей и Андреем завязались еще в начале 2021 года. Владимир Фриске подтвердил, что Титов жил в их доме и проявил себя как примерный семьянин.

— У нас постоянно жили они, я не знаю, какие там проблемы. Он мне каждый день звонит. Очень хотел этого ребенка. Мы с ним разговаривали днями и ночами, — цитирует отца Натальи KP.ru.

После расставания пары Наталья неоднократно заявляла, что будет воспитывать ребенка без отца, о котором отзывалась с раздражением.

— Расстались, потому что мы разные, мне с ним некомфортно, и я его не люблю. Да, он знает… Я ушла от него и не жалею, у меня была суперспокойная беременность. Пока была с ним, были одни нервы. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я вышла опять замуж, — писала она на своей странице в социальной сети.

По данным издания, при выписке из роддома Наталья и Александр обменялись нежным поцелуем.

Ранее в Сети ходили слухи, что отцом ребенка Фриске может быть экс-солист группы «Турбомода» Александр Попов, с которым ее связывали не только романтические, но и рабочие отношения.

8 апреля у 35-летней Натальи Фриске родилась дочь весом 4470 граммов и ростом 58 сантиметров. Из-за состояния здоровья она смогла родить лишь с помощью ЭКО. С отцом девочки Наталья рассталась, будучи на третьем месяце беременности.

Спустя несколько дней она опубликовала снимок свидетельства о рождении, показав пользователям, как выглядит полное имя ее дочери: Фриске Луна Александровна. Наталья уточнила, что ударение в необычном имени наследницы приходится на букву «у».