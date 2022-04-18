В России предложили отменить штрафы за ипотечные просрочки до конца 2022 года

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов отправил главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной письмо с предложением отменить штрафы за просрочки по ипотеке до конца текущего года.

— Учитывая текущие экономические условия, в целях поддержки граждан, имеющих ипотечные обязательства, прошу вас вместе с банковским сообществом рассмотреть вопрос о целесообразности отмены штрафов за просрочку платежей по ипотечным кредитам до конца 2022 года, — отмечается в документе.

Орлов подчеркнул, что наиболее уязвимая группа в условиях антироссийских санкций — семьи с ипотечными обязательствами.

Согласно действующему закону, гражданин имеет право воспользоваться ипотечными каникулами — уменьшить выплаты по кредиту или прекратить их сроком на шесть месяцев. Примечательно, что такие каникулы предоставляются один раз в течение срока одного договора, передает RT.

7 апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин оценил введение льготной ипотеки на вторичном рынке жилья. По его словам, если принятых мер на рынке первичного жилья будет недостаточно, введение льготной ипотеки на вторичном рынке вероятно.