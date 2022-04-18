Психологи назвали способ избавиться от плохих и навязчивых мыслей

Фото: Pixabay

Существуют способы взять под контроль поток собственных пугающих мыслей. О них рассказали психологи в журнале Psychology Today.

Специалисты отмечают, что навязчивые мысли могут мешать нормальной жизни. Уменьшить их вред позволит тактика для обретения контроля над сознанием, убеждена Дженнифер Грегг.

Она советует отстраняться от негативных мыслей и принимать их отдельно от своей личности. Для этого нужно наблюдать за ними со стороны. При выполнении этой практики психолог рекомендует внимательно следить за ощущениями в теле, чтобы переключиться на физическое состояние с психического.

— Закройте глаза примерно на 30 секунд и просто наблюдайте за тем, что возникает у вас в голове. Представьте, что вы сидите в кинотеатре и наблюдаете за своими мыслями на экране, — объяснила специалист. Она добавила, что если мысли опять начнут вовлекать, нужно отступить и просто наблюдать.

Психолог Лиза Койн советует аналогичным способом поступать с навязчивыми мыслями о болезненной ситуации из прошлого. По ее словам, наблюдать за такими мыслями нужно так же, как «за проезжающей по улице машиной».

Эксперты обращают внимание, что отношение к мыслям как к части человека, а не ему самому, позволит обрести свободу и вдохновение, пишет «Лента.ру».

Ранее психолог и кандидат наук Сюзанна Деджес-Уайт предупредила о негативных последствиях «токсичного позитива».