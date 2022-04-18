Опубликовано видео освобожденного от ВСУ порта в Мариуполе
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Освобожденный от украинских военных порт в Мариуполе работает. Гавань уже обслужила два больших судна и несколько небольших кораблей.
На опубликованном в Telegram-канале РИА Новости видеоролике можно заметить, как у одного пирса пришвартованы два сухогруза, а у других причалов стоят судна поменьше.
Корабли не подтоплены, в порту нет следов боевых столкновений, но вдалеке от причала видно дым. Пока о его происхождении ничего не известно, передает телеканал «360».
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что степень освобождения Мариуполя по состоянию на 8 апреля составляет 98 процентов. Он добавил, что российской армии осталось освободить только отдельные укрепленные укрытия, такие как, например, завод «Азовсталь».
Около трех тысяч военных ВСУ в настоящее время могут находиться на территории Мариуполя. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, к настоящему моменту основные бои в центре города уже закончились. Теперь столкновения происходят в порту и промзоне «Азовсталь».