Опубликовано видео освобожденного от ВСУ порта в Мариуполе

Фото: president.gov.ua

Освобожденный от украинских военных порт в Мариуполе работает. Гавань уже обслужила два больших судна и несколько небольших кораблей.

На опубликованном в Telegram-канале РИА Новости видеоролике можно заметить, как у одного пирса пришвартованы два сухогруза, а у других причалов стоят судна поменьше.

Видео: РИА Новости

Корабли не подтоплены, в порту нет следов боевых столкновений, но вдалеке от причала видно дым. Пока о его происхождении ничего не известно, передает телеканал «360».

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что степень освобождения Мариуполя по состоянию на 8 апреля составляет 98 процентов. Он добавил, что российской армии осталось освободить только отдельные укрепленные укрытия, такие как, например, завод «Азовсталь».

Около трех тысяч военных ВСУ в настоящее время могут находиться на территории Мариуполя. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, к настоящему моменту основные бои в центре города уже закончились. Теперь столкновения происходят в порту и промзоне «Азовсталь».