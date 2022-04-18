ФСБ задержала готовивших теракт в Черкесске сторонников ИГ*

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Сотрудники ФСБ задержали трех граждан России — сторонников «Исламского государства»*. Они готовили теракт в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

— В городе Черкесске задержаны трое граждан России, осуществлявших его подготовку в отношении одного из объектов органов власти по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство»*, — говорится в сообщении.

У граждан были найдены компоненты для изготовления взрывчатки, гаджеты с запрещенным контентом, план объекта, на котором должен был произойти теракт, а также переписка с боевиками запрещенной в РФ организации.

По факту задержания в отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц» и «Участие в деятельности террористической организации», отмечается на сайте ФСБ.

15 апреля четыре участника запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам»** были задержаны сотрудниками ФСБ под Калугой. Уточняется, что члены законспирированной ячейки МТО (международной террористической организации — прим. «ВМ») получали указания от иностранных кураторов. Один из соучастников даже проводил подготовку к совершению теракта на военных объектах региона.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.

**«Хайят Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ по решению Верховного суда.