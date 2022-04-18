Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ФСБ задержала готовивших теракт в Черкесске сторонников ИГ*

Георгий Соланович

Происшествия
ФСБ задержала готовивших теракт в Черкесске сторонников ИГ*
Фото: depositphotos

Сотрудники ФСБ задержали трех граждан России — сторонников «Исламского государства»*. Они готовили теракт в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

— В городе Черкесске задержаны трое граждан России, осуществлявших его подготовку в отношении одного из объектов органов власти по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство»*, — говорится в сообщении.

У граждан были найдены компоненты для изготовления взрывчатки, гаджеты с запрещенным контентом, план объекта, на котором должен был произойти теракт, а также переписка с боевиками запрещенной в РФ организации.

По факту задержания в отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц» и «Участие в деятельности террористической организации», отмечается на сайте ФСБ.

15 апреля четыре участника запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам»** были задержаны сотрудниками ФСБ под Калугой. Уточняется, что члены законспирированной ячейки МТО (международной террористической организации — прим. «ВМ») получали указания от иностранных кураторов. Один из соучастников даже проводил подготовку к совершению теракта на военных объектах региона.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.

**«Хайят Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ по решению Верховного суда.

Читайте также:
ФСБ Терроризм Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Герои защитят государство

Анатолий Валетов
Анатолий Валетов

Всегда готовы оказать поддержку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Все мнения
О проекте