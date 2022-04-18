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Путин поздравил ФК «Спартак» со 100-летием со дня его основания

Георгий Соланович

Спорт
Путин поздравил ФК «Спартак» со 100-летием со дня его основания
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 апреля, поздравил руководство, коллектив и болельщиков столичного футбольного клуба «Спартак» со 100-летием со дня его основания.

— История одного из наиболее известных и титулованных клубов России прочно связана с развитием футбола и ростом его популярности, становлением массового физкультурного движения в нашей стране. В летописи «Спартака» немало блестящих побед и рекордов. Эти выдающиеся достижения — наша общая гордость и национальное достояние, — отмечается в телеграмме на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что ветераны футбольного клуба остаются основой для воспитания футбольных звезд, а также символом побед красно-белых. Путин также отметил уважительное отношение болельщиков «Спартака» к легендам команды.

18 апреля футбольной команде «Спартак» исполнилось 100 лет Вице-президент Российского футбольного союза, президент Московской федерации футбола Сергей Анохин рассказал «Вечерней Москве», почему эта команда так любима в народе.

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