Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ПВО России сбили три украинских самолета и 11 беспилотников

Георгий Соланович

В мире
ПВО России сбили три украинских самолета и 11 беспилотников
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Средства противовоздушной обороны ВКС РФ сбили три самолета и 11 беспилотников ВСУ. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

— Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских боевых самолета: два истребителя МиГ-29 в районе населенного пункта Изюм и один Су-25 в районе Авдеевки. Также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, — уточнил он.

Более того, российские ПВО в районе населенного пункта Чернобаевка перехватили десять украинских крупнокалиберных реактивных снарядов, а также уничтожили четыре склада вооружения и техники высокоточными ударами ракет.

Так, всего за минувшую ночь российские солдаты вывели из строя 22 артиллерийские батареи, 18 пунктов управления, зенитно-ракетный комплекс «ОСА-АКМ» и 275 пунктов сосредоточения сил ВСУ, передает РИА Новости.

До этого Минобороны России опубликовало видеоролик, на котором можно увидеть последствия ракетного удара ВСУ по фермерскому хозяйству в населенном пункте Токмак Запорожской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Украина Игорь Конашенков Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Герои защитят государство

Анатолий Валетов
Анатолий Валетов

Всегда готовы оказать поддержку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Все мнения
О проекте