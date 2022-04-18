ПВО России сбили три украинских самолета и 11 беспилотников

Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Средства противовоздушной обороны ВКС РФ сбили три самолета и 11 беспилотников ВСУ. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

— Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских боевых самолета: два истребителя МиГ-29 в районе населенного пункта Изюм и один Су-25 в районе Авдеевки. Также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, — уточнил он.

Более того, российские ПВО в районе населенного пункта Чернобаевка перехватили десять украинских крупнокалиберных реактивных снарядов, а также уничтожили четыре склада вооружения и техники высокоточными ударами ракет.

Так, всего за минувшую ночь российские солдаты вывели из строя 22 артиллерийские батареи, 18 пунктов управления, зенитно-ракетный комплекс «ОСА-АКМ» и 275 пунктов сосредоточения сил ВСУ, передает РИА Новости.

До этого Минобороны России опубликовало видеоролик, на котором можно увидеть последствия ракетного удара ВСУ по фермерскому хозяйству в населенном пункте Токмак Запорожской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.