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Глава ЦБ РФ рассказала о текущих проблемах экономики России

Георгий Соланович

Экономика
Глава ЦБ РФ рассказала о текущих проблемах экономики России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Антироссийские санкции уже сказались на финансовом секторе отечественной экономики и сейчас будут оказывать влияние на реальный, заявил глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в понедельник, 18 апреля.

Она также добавила, что основные проблемы в российской экономике в ближайшем будущем будут связаны с ограничениями на импорт и экспорт товаров, а также логистикой внешней торговли.

По словам Набиуллиной, во втором–третьем квартале текущего года экономика РФ будет активно трансформироваться.

— Во втором квартале — в начале третьего квартала мы войдем уже активно в период такой структурной трансформации, поиска новых моделей бизнеса для многих предприятий, — передает ее слова РИА Новости.

До этого Центральный банк России официально разрешил финансово-кредитным организациям продавать наличную валюту гражданам. На период с 18 апреля по 9 сентября нынешнего года российские банки официально смогут продавать россиянам валюту в наличном виде. При этом продаже подлежит только та часть средств, которая поступила на расчетные счета кредитных организаций начиная с 9 апреля текущего года.

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