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Московские врачи вылечили от коронавируса 665 человек за сутки

Араз Салехов

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Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили от коронавируса 665 человек за сутки
Медсестра Софья Целуйко делает ПЦР-тест в пункте экспресс-тестирования на коронавирус на Павелецком вокзале / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили еще 665 человек от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего от COVID-19 вылечили более 2,5 миллиона человек. За последние 24 часа в городе выявили 497 новых случаев коронавируса. Госпитализированными оказались 123 человека.

Московские врачи вылечили от коронавируса 665 человек за сутки Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

При этом к аппаратам ИВЛ подключено 98 пациентов, скончались от заболевания 17 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19, говорится в Telegram-канале «Оперштаб Москвы».

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков заявил, что сейчас стоит опасаться не коронавируса, а гриппа, которого в мире почти не было последние три года.

По его словам, людям, не переболевшим гриппом, необходимо вакцинироваться от этой инфекции в августе. Также эксперт отметил, что резкий рост заражения коронавирусом в Китае может продлить коронавирусную пандемию в мире.

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