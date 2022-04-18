Зеленский сдал опросник для получения Украиной статуса кандидата в Евросоюз

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский передал главе представительства Евросоюза в Киеве заполненную анкету-опросник для получения страной статуса кандидата в Евросоюз. Об этом сообщили в офисе президента Украины в понедельник, 18 апреля.

— Народ Украины объединен этой целью — чувствовать себя наравне, частью Европы, частью Европейского союза, — заявил Зеленский.

Украинский лидер также выразил особую благодарность главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю за их оперативную работу в предоставлении анкеты.

Сдача анкеты-опросника — необходимый шаг для получения Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз, передает ТАСС.

8 апреля Урсула фон дер Ляйен сообщила, что этим летом в Европейском союзе планируется рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС. Политик отметила, что соответствующий процесс проходит ускоренными темпами. Позднее она уточнила, что обычно процесс вступления в Евросоюз может занимать годы. Однако в ситуации с Украиной приходится делать необычные шаги.

Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что Украина вряд ли сможет в ближайшее время и в текущих условиях вступить в ЕС. Основные трудности, по его мнению, заключаются в позиции Венгрии.