Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Зеленский сдал опросник для получения Украиной статуса кандидата в Евросоюз

Евгений Белоусов

В мире
Зеленский сдал опросник для получения Украиной статуса кандидата в Евросоюз
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский передал главе представительства Евросоюза в Киеве заполненную анкету-опросник для получения страной статуса кандидата в Евросоюз. Об этом сообщили в офисе президента Украины в понедельник, 18 апреля.

— Народ Украины объединен этой целью — чувствовать себя наравне, частью Европы, частью Европейского союза, — заявил Зеленский.

Украинский лидер также выразил особую благодарность главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю за их оперативную работу в предоставлении анкеты.

Сдача анкеты-опросника — необходимый шаг для получения Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз, передает ТАСС.

8 апреля Урсула фон дер Ляйен сообщила, что этим летом в Европейском союзе планируется рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС. Политик отметила, что соответствующий процесс проходит ускоренными темпами. Позднее она уточнила, что обычно процесс вступления в Евросоюз может занимать годы. Однако в ситуации с Украиной приходится делать необычные шаги.

Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что Украина вряд ли сможет в ближайшее время и в текущих условиях вступить в ЕС. Основные трудности, по его мнению, заключаются в позиции Венгрии.

Читайте также:
Украина Евросоюз Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Герои защитят государство

Анатолий Валетов
Анатолий Валетов

Всегда готовы оказать поддержку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Все мнения
О проекте