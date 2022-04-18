Музей Победы покажет фильмы Ростоцкого в честь юбилея кинорежиссера

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы пригласил жителей столицы на бесплатные онлайн-кинопоказы, посвященные 100-летию советского кинорежиссера Станислава Ростоцкого. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

— С 19 по 22 апреля на сайте Музея Победы будет представлено четыре фильма великого мастера. Интернет-пользователи увидят советские киноленты, классику о Великой Отечественной войне и послевоенной жизни, — говорится в сообщении.

Показы откроет картина «Майские звезды», снятая в 1959 году. Следом пойдет военная драма 1962-го года «На семи ветрах». Затем зрителей ждет показ лент «…А зори здесь тихие» 1972 года и «Белый Бим Черное ухо» 1977 года.

В Музее Победы также подготовлена выставка «Обыкновенный фашизм». Главной темой мероприятия стала история возникновения и развития украинского варианта нацизма с момента его зарождения и до наших дней. Посетителям покажут более 200 экспонатов, которые рассказывают о зверствах украинских националистов в годы Второй мировой войны и терроре в 2014–2022 годах.