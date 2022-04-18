ДТП с участием двух автомобилей произошло на востоке столицы

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ДТП с участием двух автомобилей произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Русаковской эстакады, после выезда из Лефортовского тоннеля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 18 апреля.

— На внешней стороне ТТК (Русаковская эстакада) после выезда из Лефортовского тоннеля — ДТП с участием двух автомобилей, — говорится в сообщении.

В результате столкновения один автомобиль наехал на препятствие. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Водителей призвали по возможности выбирать пути объезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно об автоаварии на 65-м километре МКАД. Там столкнулись легковой и грузовой автомобили. Инцидент произошел неподалеку от развязки с Новорижским шоссе.

ГИБДД сообщила, что самым аварийным днем прошедшей недели стал вторник. Тогда случилось 26 ДТП. Наименьшее число аварий зафиксировано в понедельник (10 происшествий) и воскресенье (11).