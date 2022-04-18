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Указания Байдену от жены случайно попали в прямой эфир

Юлия Курганова

В мире
Указания Байдену от жены случайно попали в прямой эфир
Фото: flickr/whitehouse

Супруга президента США Джо Байдена Джилл подсказала растерявшемуся лидеру, что нужно помахать публике рукой во время праздничной пасхальной церемонии.

Американский лидер забыл помахать собравшимся слушателям в конце выступления, которое было посвящено празднованию католической Пасхи. Жена Байдена напомнила супругу, что необходимо делать, но не учла включенный рядом микрофон. Ее слова «Маши, маши» попали в прямой эфир, сообщает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье

15 апреля президент США Джо Байден после своего выступления в Северной Каролине повернулся, чтобы пожать руку своим коллегам, однако рядом никого не оказалось. На видео, появившемся в Сети, видно, как американский лидер протянул руку в воздух.

12 апреля Джо Байден дважды ошибся, говоря о назначении в Белом доме нового человека на должность директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Сначала американский лидер произнес AFT вместо ATF, а затем перепутал имя человека, которого назначили на пост.

2 марта Байден выступил перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны». В нем он обратился к жителям Украины и по ошибке назвал их «иранцами».

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