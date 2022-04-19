Врачи назвали 10 продуктов, которые помогут снизить давление

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С годами люди зачастую сталкиваются с повышенным давлением. Существуют разные способы его снижения. Один из них — это питание. О продуктах, полезных при гипертонии, рассказали врачи.

По словам специалистов, регулировать давление помогут калий, кальций, магний, которые есть в брокколи. За счет флавоноидов также снижается риск возникновения из-за гипертонии коронарных заболеваний. Но все эти эффекты сохраняются, только если употреблять этот овощ в сыром виде или после быстрой термической обработки.

Также калий есть в чесноке. Это вещество разжижает кровь и помогает держать под контролем давление. Еще благодаря этому овощу в организме становится меньше «плохого» холестерина, препятствует продукт и развитию атеросклероза. Врачи рекомендуют есть не менее четырех зубчиков чеснока каждый день.

Исследования показывают, что благодаря кальцию йогурт при регулярном употреблении снижает риск повышенного давления на 31 процент. Лучше всего отдавать предпочтение домашнему продукту.

Сырой миндаль станет отличным перекусом. Он может снижать уровень холестерина в крови и регулировать давление, потому что содержит магний, калий и ненасыщенные жирные кислоты.

Кроме того, медики назвали горький шоколад полезным для гипертоников. В какао много флавоноидов, которые расширяют кровеносные сосуды и помогают регулировать давление. Также в какао есть и калий. Для снижения давления нужно съедать ежедневно один-два кусочка такого шоколада. Важно, чтобы какао в нем было не менее 70 процентов, отметили медики.

Куркума оказывает противовоспалительный эффект. Но при ее употреблении следует знать, что она способна вступать во взаимодействие с лекарствами для разжижения крови.

Льняное масло полезно тем, что содержит много омега-3. Эти вещества помогают снизить давление у тех, кто страдает гипертонией. Из других масел, в состав которых входят такие кислоты, — масло рапса, грецкого ореха, зародышей пшеницы и соевых бобов.

Также врачи рекомендуют есть по две порции рыбы в неделю. Полезными для давления при этом будут скумбрия, лосось, тунец и сардина.

Грибы отличаются высоким содержанием калия и фосфора. Данные минералы благотворно влияют на давление и препятствуют закупорке артерий и повреждению сосудов. Низкокалорийные разновидности грибов можно есть каждый день.

Регулировать давление помогут зеленые овощи (шпинат, артишоки), бобовые (горох, фасоль и другие), свекла. Согласно результатам исследований, примерно 250 миллилитров свекольного сока снижают давление примерно на 10 миллиметров ртутного столба. Полезно употреблять этот сок ежедневно, сообщается в издании En Son Haber.

Ученые установили взаимосвязь между уровнем витамина D в организме и показателями артериального давления. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, исследование показало, что давление может резко подниматься из-за дефицита витамина D.