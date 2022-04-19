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Женщина пострадала при обстреле белгородского села Головчино со стороны Украины

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Женщина пострадала при обстреле белгородского села Головчино со стороны Украины
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Село Головчино Белгородской области обстреляли со стороны Украины, есть разрушения. Пострадала одна женщина. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. Есть пострадавший, это местная жительница, — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что женщине в настоящее время оказывается медицинская помощь. Идет подомовой обход, более подробную информацию он даст позже.

14 апреля губернатор Белгородской области рассказал о втором за сутки обстреле со стороны Украины. По его словам, режим ЧС уже объявлен в селе, а люди вывезены за его пределы.

До этого губернатор Белгородской области сообщил о том, что село Сподарюшино, находящееся в приграничном районе, подверглось обстрелу со стороны Украины. Местных жителей временно вывезли из сел Безымено и Сподарюшино, чтобы обеспечить безопасность. На данный момент оба села находятся под дополнительной охраной, в том числе, силами сотрудников ДНД и казаков.

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