Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Головчино

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Головчино
Фото: Pixabay

Село Головчино в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Есть разрушения, — уточнил Гладков в своем Telegram.

По его словам, в результате случившегося одна местная жительница пострадала. Медики оказывают ей необходимую помощь.

В настоящий момент в селе проводят обход по домам для установления обстоятельств и последствий случившегося.

1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте, произошло возгорание на нефтебазе в Белгороде. Он отметил, что во время пожара пострадали два человека. Им оказана медицинская помощь, их жизням ничего не угрожает.

В Министерстве обороны России заявили, что ракетные удары по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские вертолеты Ми-24. По данным оборонного ведомства, утром 1 апреля два украинских вертолета вошли в воздушное пространство РФ и нанесли удары по объекту. В результате случившегося были повреждены отдельные резервуары, которые впоследствии загорелись.

Читайте также:
Белгород село стрельба
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Герои защитят государство

Анатолий Валетов
Анатолий Валетов

Всегда готовы оказать поддержку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Все мнения
О проекте