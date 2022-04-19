Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Головчино

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Село Головчино в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Есть разрушения, — уточнил Гладков в своем Telegram.

По его словам, в результате случившегося одна местная жительница пострадала. Медики оказывают ей необходимую помощь.

В настоящий момент в селе проводят обход по домам для установления обстоятельств и последствий случившегося.

1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте, произошло возгорание на нефтебазе в Белгороде. Он отметил, что во время пожара пострадали два человека. Им оказана медицинская помощь, их жизням ничего не угрожает.

В Министерстве обороны России заявили, что ракетные удары по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские вертолеты Ми-24. По данным оборонного ведомства, утром 1 апреля два украинских вертолета вошли в воздушное пространство РФ и нанесли удары по объекту. В результате случившегося были повреждены отдельные резервуары, которые впоследствии загорелись.