Поезда ЦППК перевезли ручного лиса и ящериц-эублефаров с начала года

Фото: Пресс-служба ЦППК

Поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) с начала 2022 года перевезли 56 тысяч домашних питомцев, в том числе ручного лиса и ящериц-эублефаров. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— Больше всего животных было перевезено в январе — 17 тысяч. <...> За первую половину апреля в поездах проехали уже почти десять тысяч животных. Самыми популярными направлениями для поездок с домашними питомцами стали Ярославское (11,5 тысячи животных), Казанское (более десяти тысяч животных) и Курское (почти 7,5 тысячи животных), — отметили в пресс-службе.

Чаще всего пассажиры берут с собой в поездки собак и кошек, однако бывают и исключения. Помимо ручного лиса и эублефаров, поезда ЦППК перевозили семейство шиншилл.

В пресс-службе также добавили, что для провоза любого животного необходимо купить билет. К этой категории не относятся только собаки-поводыри — они ездят бесплатно со своим хозяином.

Примечательно, что мелкий рогатый скот в составах ЦППК перевозить запрещено.

5 апреля сообщалось, что поезда, курсирующие по Московской железной дороге (МЖД), в марте 2022 года перевезли более 60 миллионов пассажиров. За январь-март 2022 года МЖД воспользовались более 160,3 миллиона пассажиров, из них 155,7 миллиона человек перевезено в пригородном следовании, 4,5 миллиона граждан — в дальнем следовании.