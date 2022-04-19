Победителями ВОШ по экономике и праву стали 26 школьников из Москвы

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Победителями Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) по экономике и праву стали 26 школьников из столичного региона. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Финал по экономике проходил с 10 по 16 апреля в Москве в учебном центре «Вороново». Участие в заключительном этапе приняли 340 школьников из 59 регионов России. На счету столичной команды 98 дипломов — 18 победителей и 80 призеров.

— Для того чтобы достичь успехов в олимпиаде по экономике, нужно многие годы усердно заниматься математикой. А уже на этой базе изучать экономику, — отметил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Финал по праву проходил в Нижнем Новгороде с 10 по 17 апреля. Восемь обучающихся из столицы стали победителями, 62 — призерами.

На официальном сайте мэра Москвы резюмировали, что до 27 мая школьники могут попробовать свои силы на пробном этапе ВОШ среди учеников 4–11-х классов.

18 апреля сообщалось, что столичные школьники завоевали более половины всех дипломов в ВОШ по русскому языку, на их счету 93 награды. В общей сложности 16 школьников стали победителями, а 77 — призерами соревнования.