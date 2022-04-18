Московские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады по русскому языку

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Столичные школьники завоевали более половины всех дипломов, на их счету 93 награды. В общей сложности 16 школьников стали победителями, а 77 — призерами соревнования. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Больше всего баллов среди девяти- и десятиклассников набрали Елизавета Хоретоненко и Марина Гурова из школы «Интеллектуал», среди одиннадцатиклассников — Артем Борисов из лицея «Вторая школа», — говорится в сообщении.

Помимо этого, одним из двух обладателей высших наград в своей параллели стал слабовидящий девятиклассник Матвей Головин, ученик Школы № 1499 имени Героя Советского Союза И. А. Докукина.

Финальное состязание проходило в Волгограде с 10 по 17 апреля. Участниками события стали более 300 школьников из 66 регионов страны, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что победителями прошедшего в Уфе финала Всероссийской олимпиады школьников по экологии стали 12 учеников столичных школ. При этом обладателями наград стали ученики 21 столичной школы. 12 из них вошли в число победителей, а еще 44 стали призерами олимпиады.