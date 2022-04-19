Дом по реновации с контрастными фасадами введут в эксплуатацию в Перове в этом году

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

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Дом с контрастными фасадами, построенный по программе реновации, введут в эксплуатацию в столичном районе Перово в этом году. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время завершается монтаж монолитных конструкций подземной части здания. Фасады новостройки выполнят в контрастных тонах: нижние этажи облицуют клинкерной плиткой темных оттенков, а верхние — светлых, — уточнил он.

В двухсекционном доме будет 210 квартир, большинство из них — двухкомнатные. На первом (нежилом) этаже разместят объекты социальной инфраструктуры. Кроме того, в здании обустроят лифты, оборудуют системы охраны входа, пожарную сигнализацию и камеры видеонаблюдения.

Прилежащую территорию благоустроят, передает официальный сайт мэра Москвы.

В период с января по март 2022 года в Восточном административном округе столицы было введено в эксплуатацию 108,7 тысячи квадратных метров недвижимости. С начала года были сданы дом в жилом комплексе «Измайлово», два корпуса ЖК «Преображение» в районе Богородское, складской комплекс в районе Северное Измайлово и гараж для легкового автотранспорта на территории района Соколиная Гора.