В Британии назвали попавших в плен военных в Донбассе проблемой правительства

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Член Палаты лордов Питер Рикеттс заявил, что вопрос обмена попавших в Донбассе в плен британцев на украинского политика Виктора Медведчука является сложной дилеммой для британского правительства.

— Это создало действительно сложную проблему для правительства. Британским гражданам настоятельно рекомендовали не ездить на Украину и сказали, что правительство не сможет помочь, если они попадут в сложную ситуацию, — заявил политик.

Он добавил, что решение об обмене входит в зону ответственности президента Украины Владимира Зеленского, передает ОСН.

16 апреля супруга украинского политика, главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука Оксана Марченко предложила родственникам двух наемников из Великобритании, которые были взяты в плен российской армией, обратиться к британскому премьер-министру Борису Джонсону с просьбой повлиять на украинскую власть и обменять их на ее мужа. В своем обращении Марченко обратилась к близким наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера.