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Родители рассказали, как их сын попал в реанимацию после обрезания на дому

Елена Самойлова

Происшествия
Родители рассказали, как их сын попал в реанимацию после обрезания на дому
Фото: mos.ru

Родители рассказали, как их сын попал в реанимацию после обрезания на дому, а также подробности о враче и операции. Об этом стало известно во вторник, 19 апреля.

По словам родителей, хирург был из Таджикистана и проходил обучение в России. Медик сообщил им, что уже практиковал проведение подобных операций. Во время процедуры он использовал лидокаин, который вызвал у ребенка аллергию. В результате мальчик потерял сознание и не мог дышать.

Видео: РЕН ТВ

Такую информацию передают родители малыша на видео, опубликованном РЕН ТВ.

Напомним, мальчик пострадал в результате процедуры обрезания, сделанной на дому. Во время операции у него возникла аллергическая реакция на лекарство, ребенка отправили в отделение реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.

Позже стало известно, что ребенок впал в кому.

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