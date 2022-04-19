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Венгрия не будет поддерживать санкции против поставок нефти и газа из России

Полина Долганова

В мире
Венгрия не будет поддерживать санкции против поставок нефти и газа из России
Фото: Pixabay

Власти Венгрии не планируют поддерживать введение санкций против России, которые распространяются на поставки нефти и газа. Об этом во вторник 19 апреля, сообщил глава МИД страны и министр внешней торговли Петер Сийярто.

— Мы не поддержим санкции против российской нефти и газа. Поставки российского газа в Венгрию осуществляются без перебоев, — цитирует министра газета «Известия».

Россия в вопросе экспорта своих энергоресурсов должна ориентироваться на страны, которые готовы покупать отечественное голубое топливо на тех условиях, которые диктует Москва. Параллельно РФ стоит расширять свое влияние в газовом сегменте на Восток. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж не нуждается в российском газе. По мнению Журавлева, подобные высказывания главы Франции стоит воспринимать как намек на то, что они всерьез размышляют заменить российские источники на алжирские или американские.

При этом пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки 14 апреля заявила, что Белый дом уверен: Берлин должен самостоятельно принимать решение о том, прекращать ли закупаться природным газом в России.

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