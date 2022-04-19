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МИД: Россия высылает бельгийских дипломатов
МИД России принял решение выслать из страны бельгийских дипломатов. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе министерства.
Уточняется, что во внешнеполитическое ведомство был вызван посол Бельгии в России Марк Михильсен, которому сообщили о высылке дипломатов. Сотрудники посольства должны будут покинуть территорию РФ до 3 мая.
— Ему (послу Бельгии. — прим. «ВМ») был заявлен решительный протест в связи с провокационным решением властей Королевства о высылке 21 сотрудника российских загранучреждений в Бельгии, — говорится в сообщении.
18 апреля Министерство иностранных дел России сообщило о том, что Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии. В ведомстве уточнили, что такая мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата десятерых дипломатов посольства России в Софии.
До этого стало известно о высылке 45 сотрудников посольства Польши. Дипломаты должны были покинуть территорию России до конца дня 13 апреля. Кроме того, польскому послу выражен решительный протест по поводу объявления российских дипломатов персонами нон грата.