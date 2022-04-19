Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД: Россия высылает бельгийских дипломатов

Лейла Алиева

В мире
МИД: Россия высылает бельгийских дипломатов
Фото: depositphotos

МИД России принял решение выслать из страны бельгийских дипломатов. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе министерства.

Уточняется, что во внешнеполитическое ведомство был вызван посол Бельгии в России Марк Михильсен, которому сообщили о высылке дипломатов. Сотрудники посольства должны будут покинуть территорию РФ до 3 мая.

— Ему (послу Бельгии. — прим. «ВМ») был заявлен решительный протест в связи с провокационным решением властей Королевства о высылке 21 сотрудника российских загранучреждений в Бельгии, — говорится в сообщении.

18 апреля Министерство иностранных дел России сообщило о том, что Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии. В ведомстве уточнили, что такая мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата десятерых дипломатов посольства России в Софии.

До этого стало известно о высылке 45 сотрудников посольства Польши. Дипломаты должны были покинуть территорию России до конца дня 13 апреля. Кроме того, польскому послу выражен решительный протест по поводу объявления российских дипломатов персонами нон грата.

Читайте также:
Санкции Бельгия Дипломатия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Печатная отрасль держит удар

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Зачем-то учимся у дедушки-маразматика

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Все мнения
О проекте