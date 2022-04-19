«Цитрусовый» антифреш: могут ли россияне остаться без апельсинового сока

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В России ожидается сокращение производства апельсинового сока в связи с возможным дефицитом сырья для изготовления напитка, поставляемого из США и стран Европы. В свою очередь производители готовы заменить «цитрусовый» фреш на иной ассортимент. «Вечерняя Москва» узнала, чем заполнят освободившиеся ниши и стоит ли ожидать полного исчезновения апельсинового сока с прилавков магазинов.

Как рассказал «ВМ» президент «Союза производителей соков, воды и напитков» («Союзнапитки») Максим Новиков, на сегодняшний день апельсиновый сок продолжает производиться российскими компаниями в необходимом объеме. При этом сложности в перспективе с производством напитка все же могут возникнуть, подчеркнул спикер:

— В связи с логистическими проблемами и ростом цен на сырье возможны корректировки ассортиментного ряда и снижение потребления. Производители внимательно следят за текущей ситуацией и рассматривают различные варианты корректировки ассортиментного ряда.

По словам собеседника «ВМ», в настоящий момент представители «Союзнапитка» ведут переговоры с поставщиками концентрированного виноградного сока из Узбекистана:

— Такое сырье может иметь хороший доступ на российский рынок, а потребление виноградного сока имеет потенциал для роста.

В свою очередь заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сообщил «ВМ» о том, что речи о полном исчезновении апельсинового сока с прилавков торговых объектов пока не идет:

— При этом из-за логистических сложностей и значительного удорожания необходимых в производстве ингредиентов из европейских стран и США производители испытывают трудности с выпуском необходимых объемов продукции. Однако поставщики активно ищут альтернативы.

В случае если производство апельсинового сока в стране будет полностью прекращено, у бизнеса, по словам Леонова, останутся два вероятных сценария развития:

— Это наращивание производства других видов напитка. Например, яблочного, виноградного и иных вариантов либо увеличение импорта готовой продукции иностранного производства.

Леонов убежден, что отечественным поставщикам удастся найти альтернативные каналы поставок концентратов для производства апельсинового сока, ведь они не заинтересованы в потере рынка РФ.

В настоящий момент, по словам спикера, производства продолжают работать в полных объемах.

В перспективе в качестве варианта решения проблемы отрасль в качестве сырья, необходимого для производства напитков, может перейти к импорту ингредиентов из азиатских стран — Вьетнама и Китая, а также из других государств — Турции и Латинской Америки, заключил собеседник «ВМ».

В Министерстве сельского хозяйства РФ заявили, в свою очередь, что российские производители соков работают с широким кругом поставщиков, а потому имеют возможность оперативно реагировать на изменение спроса и ситуацию с поставками сырья.