Номинантов Премии телеканала RU.TV объявят 28 апреля

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

В четверг, 28 апреля за месяц до церемонии награждения Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV, в прямом эфире телеканала будут объявлены номинации и претенденты на победу в самой русской музыкальной Премии.

11-я Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV пройдёт 28 мая в «Крокус Сити Холле». Зрителей ждет звёздный марафон, участниками которого станут Владимир Пресняков, Люся Чеботина, Мот, Ханна, Dabro, Anna Asti и другие популярные исполнители.

В прямом эфире ведущие телеканала и звёздные гости обсудят номинации, поделятся новостями из жизни шоу-бизнеса и раскроют некоторые секреты подготовки к премии.

В день проведения музыкальной премии телеканала RU.TV - 28 мая - на сцену «Крокус Сити Холла» поддержать поклонников и подарить им хорошее настроение выйдут: Полина Гагарина, Дима Билан, группа «Земляне», Zivert, Елена Север, Ирина Дубцова, Artik & Asti, Мот, Niletto, Мари Краймбрери, Слава, Люся Чеботина, Ханна и многие другие.