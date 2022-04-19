Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Номинантов Премии телеканала RU.TV объявят 28 апреля

Павел Гриднев

Развлечения
Номинантов Премии телеканала RU.TV объявят 28 апреля
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

В четверг, 28 апреля за месяц до церемонии награждения Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV, в прямом эфире телеканала будут объявлены номинации и претенденты на победу в самой русской музыкальной Премии.

11-я Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV пройдёт 28 мая в «Крокус Сити Холле». Зрителей ждет звёздный марафон, участниками которого станут Владимир Пресняков, Люся Чеботина, Мот, Ханна, Dabro, Anna Asti и другие популярные исполнители.

В прямом эфире ведущие телеканала и звёздные гости обсудят номинации, поделятся новостями из жизни шоу-бизнеса и раскроют некоторые секреты подготовки к премии.

В день проведения музыкальной премии телеканала RU.TV - 28 мая - на сцену «Крокус Сити Холла» поддержать поклонников и подарить им хорошее настроение выйдут: Полина Гагарина, Дима Билан, группа «Земляне», Zivert, Елена Север, Ирина Дубцова, Artik & Asti, Мот, Niletto, Мари Краймбрери, Слава, Люся Чеботина, Ханна и многие другие.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Печатная отрасль держит удар

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Зачем-то учимся у дедушки-маразматика

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Все мнения
О проекте