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Движение транспорта ограничат на Авиамоторной улице

Лейла Алиева

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Движение транспорта ограничат на Авиамоторной улице
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Авиамоторная улица Карта всех событий

Движение транспорта на Авиамоторной улице ограничат с 23 апреля в связи с проведением строительных работ. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На участке Авиамоторной улицы ограничат движение с 23 апреля. Там проведут строительные работы, — говорится в сообщении.

В ночь с 20 на 21 апреля и с 21 на 22 апреля перекроют движение на ряде участков в связи с перемещением техники в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Всего будут перекрыты два участка. Ограничат движение на МКАД: внешняя сторона от Минского шоссе до Новорязанского шоссе; Новорязанское шоссе — от дома 3, корпус 1, по Новорязанскому шоссе до МКАД; Волгоградский проспект — от МКАД до Третьего транспортного кольца, Проектируемый проезд № 3502.

До этого сообщалось, что в столице будет ограничено движение на улице Пилота Нестерова и Госпитальной набережной в связи с проведением строительных работ. Так, перекроют участок от Госпитальной набережной, владение 1–3, до Госпитальной площади, владение 4, строение 1. Он будет закрыт с 23 апреля 2022 года по 22 апреля 2023 года.

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