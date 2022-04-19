Степан Орлов: Полное авансирование закупок поддержит столичных поставщиков товаров и услуг

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Основой надежного обеспечения бесперебойных поставок для городских учреждений и служб станет возможность полного авансирования закупок по госзаказу в столице. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил вице-спикер столичного парламента Степан Орлов.

— В непростых условиях, возникших из-за беспрецедентного санкционного давления, важно не дать разбалансировать нашу экономику, сохранить взаимосвязи, в том числе между государственными заказчиками и исполнителями госконтрактов. Для этого было принято принципиальное решение — дать городским заказчикам право повышать объем авансирования до 100 процентов, если это потребуется, — отметил Орлов.

По его словам, власти столицы закупают технику, товары, услуги, которые позволяют городским службам и социальной сфере работать бесперебойно. Москва активно возводит поликлиники, детские сады, школы, транспортную инфраструктуру, поэтому госзаказ обеспечивает занятость и в строительной отрасли.

При этом необходимо учитывать вероятность скачков цен на материалы, комплектующие и технику. Поэтому в случае необходимости нужно использовать 100-процентную предоплату, которая позволит закупать необходимое сразу.

Орлов уверен, что эта мера станет стабилизирующим фактором на многих рынках и обеспечит приток оборотных средств для десятков смежных отраслей, а это повлияет на общую устойчивость всей городской экономики, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что выручка предприятий торговли и услуг в столице увеличилась в марте почти на 40 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2021 года.

15 марта стало известно, что правительство России направит на поддержку экономики триллион рублей. План первоочередных действий по повышению устойчивости экономики включает в себя свыше ста инициатив, уточнил он.