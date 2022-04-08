Выручка предприятий торговли и услуг в Москве выросла в марте на 40 процентов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Выручка предприятий торговли и услуг в столице увеличилась в марте почти на 40 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 8 апреля.

— Если говорить про март, то выручка всех предприятий торговли и услуг на московском рынке превысила аналогичный показатель прошлого года почти на 40 процентов. Вместе с тем значения текущего потребления как в отношении продовольственных, так и непродовольственных товаров, безусловно, выровнялись и находятся на среднестатистическом уровнем, — сказал представитель мэрии в эфире телеканала «Россия 24».

Заммэра добавил, что на данный момент спрос населения на рынке потребительских услуг стабилизировался. Он уточнил, что на сегодняшний день работают все столичные предприятия промышленности.

Многие из них находятся в поиске новых поставщиков и работают над выстраиванием логистических цепочек. Городские власти оказывают им необходимую поддержку, подчеркнул заммэра.

По его словам, достаточно стабильная ситуация сохраняется и на рынке ипотечного кредитования. Превышения показателей прошлых лет не наблюдается, однако после принятия мер на федеральном уровне ожидается возобновление положительной динамики, заключил Ефимов.