Женщине облили лицо кислотой в хостеле на востоке Москвы

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Женщине облили лицо кислотой в хостеле на востоке столицы. Инцидент произошел вечером во вторник, 19 апреля.

Уточняется, что 56-летней женщине брызнули кислотой с улицы в окно, попав ей на лицо.

В настоящий момент пострадавшая находится в больнице с химическими ожогами лица и рук, сообщает РЕН ТВ.

Позже СМИ выяснили, что злоумышленником оказался зять женщины, сейчас он находится в процессе развода с ее дочерью. По некоторым данным, у супругов были частые конфликты в семье. У них есть ребенок.

21 марта в подмосковном Домодедове неизвестный мужчина плеснул серной кислотой в девушку и молодого человека. Брызги попали также на проходившего рядом подростка. Все трое были госпитализированы, у мужчины и женщины диагностировали химические ожоги лиц, у мальчика — кистей рук.

Позже стало известно, что прокуратура Московской области взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту нападения.