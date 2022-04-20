Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Женщине облили лицо кислотой в хостеле на востоке Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Женщине облили лицо кислотой в хостеле на востоке Москвы
Фото: moscow-live

Женщине облили лицо кислотой в хостеле на востоке столицы. Инцидент произошел вечером во вторник, 19 апреля.

Уточняется, что 56-летней женщине брызнули кислотой с улицы в окно, попав ей на лицо.

В настоящий момент пострадавшая находится в больнице с химическими ожогами лица и рук, сообщает РЕН ТВ.

Позже СМИ выяснили, что злоумышленником оказался зять женщины, сейчас он находится в процессе развода с ее дочерью. По некоторым данным, у супругов были частые конфликты в семье. У них есть ребенок.

21 марта в подмосковном Домодедове неизвестный мужчина плеснул серной кислотой в девушку и молодого человека. Брызги попали также на проходившего рядом подростка. Все трое были госпитализированы, у мужчины и женщины диагностировали химические ожоги лиц, у мальчика — кистей рук.

Позже стало известно, что прокуратура Московской области взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту нападения.

Читайте также:
Хостелы Москва Пострадавшие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Печатная отрасль держит удар

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Зачем-то учимся у дедушки-маразматика

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Все мнения
О проекте